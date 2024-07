Raíssa Real, filha de Mr. Catra, reproduz foto icônica do pai em capa - Divulgação

Raíssa Real, filha de Mr. Catra, reproduz foto icônica do pai em capaDivulgação

Publicado 17/07/2024 10:03 | Atualizado 17/07/2024 10:27

Rio - Raíssa Real, filha de Mr. Catra, lança nesta quinta-feira (18) seu primeiro álbum nas plataformas digitais. "Amores e Desamores" tem a colaboração dos produtores CMK e Chris Beats e conta com sete faixas inéditas. A artista de 22 anos, reproduziu na capa uma foto icônica do pai, que morreu em 2018, vítima de câncer.

fotogaleria

"Estamos muito acostumados a separar as coisas sempre em caixas específicas, mas costumo dizer que o meu estilo é a música. Não me limito e nunca me limitei... e isso está bem traduzido no meu EP, que chega revelando muito da minha identidade como artista. Além de refletir o legado deixado pelo meu pai, porque, do jeitão dele, sempre foi um cara que deixou a gente se expressar da forma que quiséssemos. E assim como ele, hoje, uso a minha arte para me comunicar com o público, que pode esperar neste projeto uma certa sofrência, com uma pitada de empoderamento e muita volta por cima", adianta Raíssa.



Junto com o EP também será lançado o clipe de "Outra Vibe", que conta a história de um relacionamento marcado pela infidelidade e o arrependimento do homem, depois de perceber que perdeu sua namorada.