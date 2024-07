Cesar Tralli, Ticiane Pinheiro e Helo Pinheiro - Beatriz Damy / TV Globo

Publicado 17/07/2024 09:39

Rio - A musa inspiradora da canção 'Garota de Ipanema', Helô Pinheiro, de 81 anos, utilizou as redes sociais para elogiar o genro, Cesar Tralli, 53, por sua apresentação no "Jornal Nacional", da TV Globo, na noite desta terça-feira (16). O jornalista está substituindo William Bonner, 60, na bancada do telejornal durante essa semana.



"Registro de sua sogra com muito orgulho. Beijos", escreveu Helô nos stories do Instagram. A imagem compartilhada era uma foto da televisão, onde Cesar aparecia ao lado de Renata Vasconcellos, que também é âncora do noticiário.