Drake publica vídeo de mansão sendo tomada pela água - Reprodução do Instagram

Drake publica vídeo de mansão sendo tomada pela águaReprodução do Instagram

Publicado 17/07/2024 10:35

Rio - Drake publicou um vídeo no Instagram Stories, nesta terça-feira (15), mostrando uma mansão sendo inundada. O cantor, no entanto, não deixou claro se as imagens foram feitas em seu imóvel, que chama de "A Embaixada", em Toronto, no Canadá. A cidade foi atingida por enchentes após fortes chuvas.

fotogaleria

Nas imagens, um homem aparece tentando segurar a porta, enquanto a água invade a casa, e uma pessoa, que seria o o dono dos hits "Hotline Bling", "In My Feelings" e "God's Plan", exibe o estado dos cômodos e os pés submersos. "É melhor que seja Espresso Martini", escreveu Drake na legenda, se referindo a uma bebida alcoólica com cafeína.

O volume de chuva em Toronto, nesta terça, foi a maior já registrada desde 1941, de acordo com o governo canadese. Devido às chuvas, várias ruas da região foram inundadas e alguns locais ficaram sem energia.