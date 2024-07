Ana Hickmann exibe mudança de visual - Reprodução do Instagram

Publicado 17/07/2024 12:00

Rio - Ana Hickmann, de 43 anos, passou por uma transforrmação no visual e mostrou o resultado aos fãs, nesta quarta-feira (17). A apresentadora do "Hoje em Dia", da Record TV, surgiu loiríssima e com os fios mais alongados em um vídeo publicado no Instagram. "Eu não tenho escolha", escreveu na legenda.

fotogaleria

Os fãs de Ana elogiaram o novo visual dela. "Você nasceu para ser loira", disse um internauta. "Linda de todo jeito, mais Loira é um espetáculo", comentou outro. "Nossa Barbie brasileira", opinou uma terceira pessoa.