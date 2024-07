Kelly Key detalha confusão em voo - Reprodução do Instagram

Kelly Key detalha confusão em vooReprodução do Instagram

Publicado 17/07/2024 08:58

Rio - Kelly Key, de 41 anos, deu detalhes de uma confusão que aconteceu no voo em que ela estava, com destino ao Brasil, nesta terça-feira (15). A cantora e influenciadora digital disse que uma pessoa não estava apta a estar próxima à saída de emergência da aeronave e se recusou a mudar de assento. Devido a situação, a polícia precisou ser acionada.

"Parece que uma pessoa que não tinha condições de estar na saída de emergência se recusou a sair e não queria trocar de assento. Ela se recusou a mudar de assento e tiveram que chamar a polícia, porque ela começou a fazer escândalo, gente", contou Kelly.



Em seguida, ela mostrou as pessoas que estavam dentro do avião checando os pertences. "Agora, olha só, todo mundo tem que conferir as suas bagagens. A pessoa já saiu, tudo em ordem, acho que a gente segue". Logo depois, a cantora disse que a situação havia sido resolvida. "Agora vamos", declarou a artista.