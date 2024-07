Nadja Haddad comenta emoção de tentar amamentar o filho - Reprodução do Instagram

Nadja Haddad comenta emoção de tentar amamentar o filhoReprodução do Instagram

Publicado 17/07/2024 09:52

Rio - Nadja Haddad, de 43 anos, tentou amamentar o filho, José, pela primeira vez, nesta terça-feira (15). A apresentadora falou sobre o momento especial em um vídeo publicado no Instagram Stories. Ela disse que chorou e pode sentir a 'melhor sensação da vida'. O bebê está internado desde o nascimento, no fim de abril, em uma UTI neonatal. Ele nasceu com prematuridade extrema.

fotogaleria

"Vivi um momento que foi o mais feliz dos últimos tempos. Entre tantos momentos felizes, esse foi o mais emocionante para mim, pela primeira vez o José veio para minha mama. Pela primeira vez, tentei amamentar, foi um dia de estímulo", contou Nadja.

"Chorei de soluçar, chorava, orava, rua, foi a melhor sensação da minha vida. Então, se você é gestante ou mãe de um recém-nascido, amamente, é a melhor sensação da vida, é a melhor conexão que a gente tem com o bebê. Estou cada vez mais me sentindo mãe. Hoje, me sinto consagrada", revelou.