Nadja Haddad comenta emoção de segurar filho de dois meses no colo pela primeira vez - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 02/07/2024 10:18 | Atualizado 02/07/2024 10:32

Rio - Nadja Haddad, de 43 anos, contou aos fãs que pode segurar o filho, José, no colo pela primeira vez. A apresentadora explicou que antes só podia fazer uso do método canguru, em que o bebê fica na posição vertical junto ao peito dos pais, com o herdeiro. Ela também celebrou o aumento do peso do pequeno.



"Estou muito, muito feliz. O José está ganhando cada vez mais peso, o que faz que tudo fique mais fácil dentro dos parâmetros normais. Ele já está com 1,700 kg, ele ganhou 40 gramas de ontem para hoje, o que fez com que ele viesse para o meu colinho", disse Nadja, no Instagram.