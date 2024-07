Marina Ruy Barbosa - Reprodução do Instagram

Marina Ruy BarbosaReprodução do Instagram

Publicado 02/07/2024 07:35

Rio - Marina Ruy Barbosa, de 29 anos, curtiu um dia de praia, nesta segunda-feira (1), e exibiu as curvas perfeitas no local. De maiô cavado, boné e óculos escuros, a atriz apareceu se refrescando na água do mar, em um clique publicado no Instagram. Na imagem, ainda é possível notar a marquinha do bronzeado dela, na região do quadril.

fotogaleria

No último domingo (30), Marina mostrou alguns registros de sua festa de aniversário aos fãs. Para a ocasião, ela apostou na transparência, usando um top na cor champanhe para combinar com a bolsa. O restante do look era em tons de branco. "É meu aniversário bebê", escreveu na legenda. A atriz recebeu o carinho de vários famosos nos comentários.

"Musa, feliz aniversário, viva você e seu dia. Felicidades mil", afirmou Angélica. A apresentadora Sabrina Sato também deixou seu recado: "Minha maravilhosa, que seu novo ano seja muito especial".