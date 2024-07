Carlinhos Maia - Reprodução/Instagram

Carlinhos MaiaReprodução/Instagram

Publicado 02/07/2024 20:23 | Atualizado 02/07/2024 20:24

Rio - Carlinhos Maia desabafou em suas redes sociais após ser cobrado para se pronunciar sobre treta entre Deolane Bezerra e Fiuk , que teria acontecido na Casa da Barra, um reality show gravado na mansão do influeciador em Barra de São Miguel, balneário alagoano.

"Eu não tenho medo de ninguém. A única pessoa que eu devo satisfação de alguma coisa na minha vida é meu marido, que, acreditem, sabe de 99% dela, porque 1% a gente sempre guarda pra gente. Então eu não tenho rabo preso com ninguém, não tenho medo de ninguém, não tenho medo...Tô nem aí", iniciou ele nesta terça-feira (2).

Deolane afirmou em um vídeo que Fiuk tentou agarrá-la quando os dois estavam na casa de Carlinhos. O fiho de Fábio Jr, no entanto, negou a acusação.

"Não vou me meter nisso porque são dois adultos, desejo luz e paz e estou aqui pra que precisarem de mim, tá bom? Já brigaram, eu tenho que me meter em tudo sempre, porque eu gravo? Tô gravando dois adultos, tô gravando ninguém de berçário não, gente. Pra quem me acompanha aqui desde sempre, eu sou sempre apaziguador das coisas. Coisa muito importante aqui, pra quem gosta de mim, pra quem não gosta, que fica dizendo, ele não se mete porque ele tem rabo preso", concluiu Carlinhos.

Entenda a treta

A treta entre os dois começou na segunda-feira (1) quando o filho de Fábio Jr. se abriu com os seguidores após Deolane deixar de segui-lo no Instagram. Apesar dos rumores de que rolou um romance entre os dois, a advogada negou veementemente que tenha rolado algo entre eles durante uma entrevista.

Fiuk usou os Stories para falar sobre o suposto desentendimento. "Tava tudo certo, tá ligado? A gente fez uma viagem para o rancho, foi legal para caramba, mas a gente acabou se desentendendo lá e tudo certo", disse ele, referindo-se à viagem à fazenda de Carlinhos Maia em maio. O cantor parecia surpreso com a situação.

Deolane enfatizou que sempre elogiou o cantor: "Em todos os lugares que eu fui, eu falei bem do Fiuk. Falei que era um gato, um lindo, um fofo, um educado. E ele era. Até ele se frustrar e não conseguir [lidar]".



"Você tentou me agarrar lá no rancho amigo. Eu dormindo. E eu fui dormir na rede, até 10 horas da manhã. Eu sempre ficava na Casa da Barra até o final. Fiquei três dias e vim embora porque você estava me incomodando. Chato, iludido", acusou. Vale lembrar que tal atitude, supostamente praticada pelo filho de Fábio Jr., pode se caracterizar o crime de importunação sexual segundo o Código Penal Brasileiro, com pena de um a cinco anos de prisão.



A influenciadora concluiu o pronunciamento dizendo que decidiu falar para encerrar o assunto de uma vez por todas. "Porque eu não vou perder mais meu tempo com isso", destacou. Ela também chamou Fiuk de "babaca" e "filho do papai rico", além de pedir para ele parar de se fazer de vítima. "Você tem 33 anos, você não tem 18 não. [...] Para de esperar cair do céu", finalizou, afirmando que não é a vilã da história.