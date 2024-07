Isabelle Nogueira mostra hematomas após Festival de Parintins - Reprodução / Instagram

Publicado 02/07/2024 17:38 | Atualizado 02/07/2024 17:42

Rio - Isabelle Nogueira, a cunhã-poranga do Boi Garantido, que foi derrotado pelo rival Boi Caprichoso no Festival de Parintins deste ano, mostrou nesta terça-feira (2) alguns dos seus hematomas causados pelas indumentárias e alegorias pesadas que usou nas suas apresentações.

A amazonense ainda comemorou a volta a uma rotina mais "normal", depois de ter ficado três meses confinada no "BBB 24" e dois meses ensaiando para o Festival."Todo festival fico marcada. Tem cicatriz aqui, minha costa é cheia de marcas. Aqui tô ralada, minhas costas, pé, joelho, perna, coxa, tudo dói. Mas faz parte do processo, é uma grande loucura, mas bora lá continuar arrumando as coisas," disse.Isabelle mostrou que teve uma ajuda especial do namorado e ex-BBB Matteus para arrumar suas malas, cheia de presentes dos fãs. "Eu tenho um grande ajudante que me ajuda a arrumar minhas coisas. Ah, que fofinho. Eu tava socando as minhas coisas na minha mala, do meu jeito, meio onça. Aí o Matteus pegava peça por peça e fazia rolinho. Eu sou uma pessoa super organizada, mas ele é mais metódico," explicou.