Larissa Manoela posa aos beijos com André Luiz Frambach no Texas - Reprodução

Larissa Manoela posa aos beijos com André Luiz Frambach no TexasReprodução

Publicado 02/07/2024 16:14

Rio - Larissa Manoela publicou uma série de fotos, nesta terça-feira (2), de sua viagem para o Texas, nos Estados Unidos. Em seu Instagram, a atriz posou aos beijos com o noivo, André Luiz Frambach, e encantou os internautas.

fotogaleria

"Essa 'cowgirl' me laçou de jeito", brincou o ator nos comentários da publicação em que em um dos registros aparecerem com chapéu de cowboy. "Está linda demais", elogiou Giullia Buscacio. "Tô amando os looks Beto Carrero", brincou uma seguidora. "Lindos demais", afirmou outra.

Os dois se despediram do Texas nesta terça. "Hora de voltar para casa", avisou Larissa em seus stories.



Confira: