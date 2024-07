Xamã e Beatriz Reis - Reprodução/Instagram

Xamã e Beatriz ReisReprodução/Instagram

Publicado 02/07/2024 14:23 | Atualizado 02/07/2024 14:26

Rio - Após curtir o Festival de Parintins , Beatriz Reis está turistando por Manaus e compartilhou momentos de diversão ao lado de Xamã e da cantora Pocah, nesta terça-feira (2).

A ex-BBB improvisou uma rima dentro da van e pediu para Xamã completar o canção. Ela ainda postou uma foto com o cantor e ator e postou no feed. Com Pocah, Beatriz deu um "rolê" de jet ski.

"Brasil do brasilll", comentou Xamã.

Além de Bia, vários ex-BBBs prestigiaram o Festival de Parintins e a apresentação da colega Isabelle Nogueira pelo Boi Garantido: Matteus, Lucas, Davi, Lucas Pizane, Giovanna, Raquele e Marcus.

Isabelle lamentou, nesta segunda-feira (1º), a derrota do Boi Garantido, no qual é cunhã-poranga, no Festival de Parintis. Em seu story do Instagram, a ex-BBB falou sobre a vitória do Caprichoso e contou como estava se sentindo.

"Gente, infelizmente nosso Boi não ganhou, vocês viram aí, com a diferença de um décimo, mas a gente está aqui com o coração...realmente fica aflita, fica um pouco tristinha, fica. Mas a gente vai se arrumar, vai se animar e vamos lá para o curral", disse.