Priscilla surpreende namorado durante showReprodução / Instagram

Publicado 02/07/2024 21:33 | Atualizado 02/07/2024 21:39

Rio - Priscilla fez questão de demonstrar todo seu amor pelo namorado, DJ Laudz, nesta terça-feira (02). A artista compartilhou um álbum de fotos com muitos cliques apaixonados e mostrou um vídeo com a reação de André Laudz para a surpresa que ela fez para ele.

fotogaleria

Durante um show, ao cantar "Sinal Verde", Priscilla transmitiu imagens bem fofas, de momentos de intimidade do casal, no telão e emocionou o namorado."Se te beijo esse é o meu sinal verde", escreveu ela na legenda da postagem, citando um trecho da canção. "Um dos meus momentos favoritos do show foi essa surpresinha na música favorita dele. É pra todo mundo saber que eu te amo mesmo!", disse.Priscilla fez a primeira aparição pública com o namorado em setembro do ano passado, no festival The Town.