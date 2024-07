Eliana e Mara Maravilha - Reprodução/Instagram

Eliana e Mara MaravilhaReprodução/Instagram

Publicado 02/07/2024 17:49 | Atualizado 02/07/2024 17:51

Rio - Apesar de algumas tretas do passado, Eliana provou que não guarda mágoas de Mara Maravilha e compartilhou em seu Instagram uma homenagem feita pela baiana desejando boa sorte nessa nova etapa na carreira, após a saída do SBT e ida para a Globo.

"Querida muito obrigada por toda o seu carinho e torcida", escreveu Eliana na publicação nesta terça-feira (2). Mara postou uma sequência de fotos das duas juntas e disse: "Li, o caminho de Deus é perfeito e tudo coopera pra quem está em Cristo Jesus. Bençãos, proteção, prosperidade, enfim, tudo de Deus pra vc em nome do Senhor. Obrigada pelos conselhos, a nossa amizade vai além da mídia, e vc já me provou isso!".

Um comentário da postagem de uma seguidora dizia: “Você tem um coração imenso, porém se valoriza, ela nem curte, não comenta, agora se fosse a Xuxa, a Angélica, certeza que era só amor, infelizmente. Você é merecedora de todas as bênçãos de Deus”.

Treta

Eliana é muito amiga de Angélica e Xuxa e Mara Maravilha, a única apresentadora morena dos anos 90, teria sido excluída de um grupo de Whatsapp das loiras. Na ocasião, ela declarou publicamente que queria fazer parte também.

Além disso, no ano passado, as três se apresentaram juntas no Criança Esperança, da Globo, e a baiana sequer foi convidada. O nome de Mara entrou para os assuntos mais comentados nas redes sociais e ela reagiu: "Rindo à toa e ainda me perguntam por que minha ausência é tão lembrada? Respostas não faltam (risos). Tudo coopera para o bem daqueles que estão de boa!", escreveu na legenda de um vídeo.