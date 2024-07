Fiuk lamenta treta com Deolane Bezerra - Reprodução/Instagram

Fiuk lamenta treta com Deolane BezerraReprodução/Instagram

Publicado 02/07/2024 16:08 | Atualizado 02/07/2024 16:40

Rio - Fiuk, 33 anos, usou as redes sociais para desabafar após Deolabe Bezerra, 38, detoná-lo em um vídeo e ainda afirmar que ele tentou agarrá-la na Casa da Barra, de Carlinhos Maia.

"Eu vou guardar o lado bom dessa história toda, só não gosto de diminuir ninguém, de inventar história, ah, fiquei chateado, vou falar um negocinho ali para dar uma sujada na pessoa, isso eu acho baixo astral. Mas, sei lá, se isso são coisas do passado dela, não sei se é uma forma de se defender... É uma pena, era tão gostosinho, era uma brincadeira tão leve que eu não sei onde é que se perdeu essa história toda", disse ele nesta terça-feira (2).

Em uma live no Instagram, Fiuk ainda comentou que os dois davam muita risada da brincadeira de que estariam juntos.

"Devo ter errado em ter dado corda, em ter curtido ela, curtido a brincadeira. Sobre ficar, eu que encerrei essa história. Falei para ela: 'Vamos parar com essa brincadeira, se a gente é amigo, vamos esclarecer que a gente é amigo'. Uma coisa é a historinha, outra coisa é isso ser verdade", afirmou.

"Eu não sou perfeito, mas luto todos os dias para respeitar as pessoas, as mulheres, então assim... A Deolane não sei o que ela queria no fundo, não sei se ela queria que eu fosse pra cima dela, porque, de verdade, eu nunca fiz isso. Várias pessoas escutaram da boca dela o quantou sou respeitador, que eu não invadi o espaço dela em nenhum momento porque isso é uma coisa minha. Gosto de respeitar, de dar o espaço do outro. Só fico triste dela querer me fazer mal de algum jeito", completou.

Entenda a treta

A treta entre os dois começou na segunda-feira (1) quando o filho de Fábio Jr. se abriu com os seguidores após Deolane deixar de segui-lo no Instagram. Apesar dos rumores de que rolou um romance entre os dois, a advogada negou veementemente que tenha rolado algo entre eles durante uma entrevista.

Fiuk usou os Stories para falar sobre o suposto desentendimento. "Tava tudo certo, tá ligado? A gente fez uma viagem para o rancho, foi legal para caramba, mas a gente acabou se desentendendo lá e tudo certo", disse ele, referindo-se à viagem à fazenda de Carlinhos Maia em maio. O cantor parecia surpreso com a situação.