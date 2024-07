Davi Britto posa com musa do Boi Garantido, Tamires Assis - Reprodução

Davi Britto posa com musa do Boi Garantido, Tamires AssisReprodução

Publicado 02/07/2024 22:51

Rio - Assumidos? Davi Brito compartilhou, nesta terça-feira (2), uma foto com a musa do Boi Garantido do Festival de Parintins, Tamires Assis. Em seu Instagram, o campeão do "BBB 24" fez questão de se declarar para a dançarina, aumentando os rumores de um affair entre eles.

"Estou apaixonado", escreveu na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas reagiram ao registro. "Eu gosto é assim, amostradinhos. Sempre torcendo por você", disse uma fã. "Será que é emocionado? (risos) esse Davi... que de certo", declarou outro. "Passada", afirmou uma seguidora.

Confira:

Tamires, por sua vez, também retribuiu o carinho e publicou uma foto ao lado de Davi em suas redes sociais. "Você me faz tão bem", ressaltou. "Te amo, amor", comentou o baiano.