Cachorrinha ganhou o apelido de cupuaçu por se parecer com a frutaReprodução / TikTok

Publicado 02/07/2024 19:02

Rio - A influenciadora Bruna Roses usou as redes sociais, nesta terça-feira (2), para lamentar a morte de sua cachorrinha Didi, carinhosamente apelidada pelos internautas de cupuaçu, que virou sensação no TikTok ao precisar fazer dieta para emagrecer.

Em seu perfil, a influenciadora, que compartilhava o dia a dia e o processo de emagrecimento da cachorrinha, publicou um vídeo falando sobre a morte de 'Didi Cupuaçu'. "É com muito pesar que eu digo para vocês que essa é a última vez que eu estou segurando a Didi", iniciou ela sem conseguir segurar as lágrimas.

Em seguida, Bruna contou que preparou um velório para o animalzinho antes de cremá-lo. "Didi, eu que te levava para tantos lugares legais, estou te levando para um crematório, mas foi a opção que eu encontrei de te manter com a gente e de fazer um velório digno, porque você merece. Você não era um cachorro, era um membro da minha família", disse ela em uma espécie de carta aberta.

"Querida Didi, eu não estava preparada para te perder agora. Foram 9 anos muito felizes da minha vida. Você era realmente um membro da minha família. Você não falava com palavras, mas os seus olhos, seu jeito e seu rabinho diziam tudo. Não vai ser fácil aqui sem você", continuou ela.

Em outro vídeo, Bruna explicou como a cachorrinha morreu. Segundo ela, Didi não estava bem quando decidiu levá-la ao veterinário. Chegando lá, a influenciadora disse que a médica passou um medicamento que era contraindicado para o animalzinho, já que o que ela tinha era um problema cardíaco.

"Falaram que era dor de coluna e passaram um anti-inflamatório para ela. Dei o remédio, mas hoje ela acordou estranha. Minha mãe correu para a clínica e descobrimos que era problema de coração. Não poderia dar anti-inflamatório para quem tem problema de coração. É um cuidado que tem que ter, mas a veterinária disse que a culpa não é do remédio. Deixamos ela lá [...] e ela teve uma parada cardiorrespiratória", relatou ela.

Nas redes sociais, internautas, fãs da cachorrinha, lamentaram a morte de 'Didi Cupuaçu'. No X, antigo Twitter, o nome do animalzinho chegou a ficar entre os assuntos mais comentados da rede social. "Não acredito que a Didi Cupuacu morreu, Eu estou em prantos", escreveu um perfil. "Eu fiquei muito triste, de verdade, quando vi que a Didi, salsichinha cupuaçu do TikTok morreu. Acabou com meu dia", disse outro. "Meu mundo caiu. A Didi, cachorrinha cupuaçu do TikTok, faleceu", falou um terceiro.