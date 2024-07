Poliana Rocha e Leonardo - Reprodução / Instagram

Publicado 02/07/2024 16:41

Rio - Poliana Rocha surpreendeu os seguidores do Instagram, nesta terça-feira (2), ao revelar que já tentou contratar enfermeiras bonitas para cuidar de seu marido, o cantor Leonardo. A influenciadora explicou que tentou usar esse método como uma estratégia para o sertanejo passar por exames de rotina, já que ele tem medo de agulha.



"Gente, eu tô aqui rindo porque vocês não têm noção da luta para fazer exame de sangue no Leonardo. Eu falo assim que ele deve ter até algum trauma de infância e que perpetua até hoje", disse aos risos. "Eu tenho que marcar escondido com o pessoal do laboratório", revelou.



"Espero ele chegar, aí eu vou fazer todo aquele meio de campo, o enfermeiro vai com uma paciência para tirar sangue, vocês acreditam nisso?", contou. "Uma vez eu queria muito que ele vacinasse. Como eu que marco, eu falei assim 'ó manda uma menina bem bonita para dar essa vacina'", afirmou.



No entanto, o plano de Poliana acabou sendo frustrado: "Pensei que ele iria falar assim 'nossa, que menina bonita' e deixar de boa. Chegou uma loira aqui em casa, alta, linda e maravilhosa. Na hora que a loira chegou com a malinha e com a cruzinha vermelha, o Leonardo saiu fora, minha filha", finalizou.