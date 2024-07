Maisa posta cliques em Portugal - Reprodução

Maisa posta cliques em PortugalReprodução

Publicado 02/07/2024 22:20

Rio - Maisa compartilhou uma série de fotos, nesta terça-feira (2), de sua viagem para Portugal. Em seu Instagram, a atriz, que está aproveitando uns dias de férias, mostrou os registros no local e encantou os seguidores.

"Desbravando e desfrutando por aí", escreveu na legenda da publicação. Para a ocasião, a artista apostou em um vestido marrom, óculos escuros e uma bolsa azul. Pedro Sampaio fez questão de reagir aos cliques com emojis de coração. "O lugar é bizarro de lindo mas esse lookinho", disse uma internauta. "Belíssima em todos os cantos do mundo", afirmou um fã. "Está linda, Maisa, amei os pisantes", pontuou outra.

Confira:

Na sexta-feira (28), Maisa falou sobre o período de descanso enquanto não começam as preparações para a novela "Garota do Momento" , seu primeiro trabalho na TV Globo. "Estou muito animada e estou tirando esses últimos dias de férias porque daqui a pouco começa o trabalho intenso. E para uma novela, a gente não começa já gravando, tem toda uma preparação antes, tem um estudo e, enfim, eu estou muito animada para me dedicar a esse novo desafio", contou.