Fafá de Belém revela que começou a escrever biografiaReprodução

Publicado 02/07/2024 20:39

Rio - Fafá de Belém utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (2), para revelar que começou a escrever sua própria biografia. Em seu Instagram, a cantora revelou que vai contar sobre tudo no livro, menos sobre sua vida particular.

"Ontem eu comecei a escrever minha biografia. Eu vou contar tudo, tudo que eu vi, só não vou falar da minha vida particular porque essa é sagrada", disse. Nos comentários, os seguidores da artista ficaram animados com a novidade.



"Que máximo", afirmou Glenda Kozlowski. "Eba. Biografia, que coisa linda. Amo muito tudo isso", comemorou uma internauta. "Vai ser ótima essa biografia e vou garantir meu autógrafo", ressaltou um fã da artista.

"Gente, tô voltando pra casa! Que felicidade! Tem coisa melhor do que voltar para casa? Caí? Caí. Mas me levantei, sempre levanto. Vesti até uns passarinhos e vou sair voando. Eu vou voando para casa", cantou ela, no ritmo de "Voando pro Pará", de Joelma.