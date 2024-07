Duda Reis e Du Nunes - Reprodução / Instagram

Publicado 02/07/2024 18:24 | Atualizado 02/07/2024 18:42

Rio - Duda Reis, de 23 anos, anunciou que está grávida do seu primeiro filho com Du Nunes, de 32, nesta terça-feira (2). Através das redes sociais, a atriz compartilhou um vídeo do momento em que descobriu a gravidez.

"Estava tão ansiosa para contar essa novidade para vocês… que emoção, coração transbordando de alegria. Filho(a), você é a parte mais bonita da vida da mamãe e do papai, esperamos muito por você!", escreveu ela na legenda da publicação.

Ela revelou aos internautas que descobriu que estava grávida no dia 14 de maio. "Estou há 8 dias atrasada, e vou fazer (o teste). Estou nervosa", afirmou. Duda se emocionou: "Gente, eu jurava que não ia dar. Eu não acredito. Meu Senhor".



Nos comentários, o futuro papai se manifestou: "Foi tão difícil esconder". Famosos também parabenizaram o casal. "Meu Deus, que alegria, parabéns seus lindos! Que Deus abençoe muito, que venha com muita saúde, porque amado esse bebê vai ser demais!! Amo vocês", disse o cantor Mariano. "Que coisa linda! Que Deus abençoe muito! Vocês merecem demais!", desejou Tata Estaniecki. "Parabéns", escreveu Ana Hickmann.



Duda e o cabeleireiro se casaram em novembro de 2023 em uma cerimônia chique e intimista.

