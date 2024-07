Ary Mirelle, João Gomes e o filho, Jorge - Reprodução

Ary Mirelle, João Gomes e o filho, JorgeReprodução

Publicado 02/07/2024 16:34

Rio - Ary Mirelle utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (1º), para desabafar sobre a rotina de shows do namorado, João Gomes. Em seu story do Instagram, a influenciadora falou sobre a saudade que sente do amado quando ele está longe e aproveitou para se declarar para o cantor.

"Fico com tanta saudade de você, dos nossos momentinhos. Mas estou aqui na torcida por você sempre e pedindo que Deus te proteja sempre", afirmou. Em seguida, Ary compartilhou uma foto com João e relembrou um momento especial dos dois em casa.

"Nesse dia pegamos a bicicleta e ficamos na frente do nosso apartamento, sem poder entrar ainda, mas estávamos ansiosos. Deus cuida da nossa família que construímos todos os dias", disse. Ary e João são pais de Jorge, de cinco meses.