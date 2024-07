Silvia Poppovic posa coladinha com o namorado, Álvaro Malheiros - Reprodução do Instagram

Silvia Poppovic posa coladinha com o namorado, Álvaro MalheirosReprodução do Instagram

Publicado 02/07/2024 14:11

Rio - Silvia Poppovic, 69 anos, curte uma viagem romântica com o namorado, Álvaro Malheiros, na Serra Catarinense. A apresentadora publicou, no Instagram, nesta terça-feira (2), fotos dos dois juntinhos na Vinícola Thera, localizada em Bom Retiro, além de mostrar alguns momentos do passeio nos stories.

"Fim de tarde lindo na melhor companhia!", escreveu a jornalista na legenda. Nos comentários, os fãs elogiaram o casal. "Que lindos. Estou adorando ver vocês apaixonados e felizes juntos. Curta muito o seu mozão nesse lugar lindo", disse um internauta. "Um dos lados bons da vida é que sempre podemos recomeçar. Sejam felizes", afirmou outro. "Como é bom estar amando. Felicidades!", desejou uma terceira pessoa.

Esse é o primeiro relacionamento que Silvia assume desde que ficou viúva do médico endocrinologista Marcello Bronstein, que morreu em novembro de 2022, quatro meses após realizar um transplante de medula óssea após ser diagnosticado com leucemia.