Tom Cavalcante publica foto ao lado de Faustão e seguidores questionam se é atualReprodução / Threads

Publicado 02/07/2024 12:09 | Atualizado 02/07/2024 12:10

Rio - Tom Cavalcante, de 62 anos, publicou uma foto ao lado de Faustão, de 74, nesta segunda-feira (1). Na imagem divulgada, o ator está abraçado com o apresentador. "O Homem tá novo de novo! Dá-lhe Grandão", escreveu Tom na plataforma Threads.

Muitos seguidores comemoraram a recuperação do apresentador, que passou por um transplante de rim no início do ano. No entanto, outros usuários da rede desconfiaram que a foto seria antiga. "Ou essa foto é de 2013 ou o Faustão usa um iPhone 6 até hoje", brincou um usuário da rede. Outra seguidora acrescentou: "Acho que é antiga. Os dois estão super, sendo que o Tom (maravilhoso) não está assim".