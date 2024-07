Carmo Dalla Vecchia - Reprodução / Instagram

Carmo Dalla VecchiaReprodução / Instagram

Publicado 02/07/2024 19:57 | Atualizado 02/07/2024 19:59

Rio - Carmo Dalla Vecchia revelou nesta terça-feira (2) estar fazendo terapia sexual. O ator participou do programa "Surubaum" e falou sobre a transformação de seu corpo no processo após ser viciado em pornografia, e detalhou a experiência terapêutica durante a conversa.

fotogaleria

"Comecei a entender melhor sobre o meu corpo há muito pouco tempo. Há mais ou menos um ano e meio, comecei a fazer terapia sexual. Existem várias pessoas que fazem isso, e você pode entrar em técnicas do tântra", explicou ele.O artista revelou que era viciado em pornografia e por isso procurou ajuda. "Eu consumia muita pornografia, que é um tema muito interessante de se conscientizar, e eu percebi que ao longo dos anos, a intensidade dos meus orgasmos diminuiu de tanto consumir pornografia. Você vai sempre na mesma linha, na mesma fantasia, e quando você, quer gozar rápido para dormir"."Às vezes, esse mecanismo acontece de uma maneira tão rápida com o seu corpo que, na hora fo vamos ver, você começa a ficar adulterado. Viciado você fica na pronografia, e fica adulterado na hora de ir pro sexo de verdade. A liberação de endorfina na fantasia, a intensidade é diferente", continuou."Essa terapia que existe, a pessoa vai te tocar no seu corpo, vai dar liberdade para ela. Tem alguma parte que não quer ser tocado? Tudo é combinado antes", disse."A vida inteira, eu achei que era um homem que gostava de pegada forte. Fui descobrir aos 51 anos que eu não gostava de pegada forte, ficava mais excitado quando uma pessoa pegava na minha mão”, contou. “De tanto consumir pornografia, fui descobri que estava completamente adulterado. Depois que fiz essa terapia, tudo mudou. Foi e é uma experiência, até hoje, sensacional".