Antonio Banderas aparece na sacada do Copacabana Palace - Dilson Silva / Agnews

Publicado 02/07/2024 12:32

Rio - Antonio Banderas, de 63 anos, foi visto na janela do Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio, na manhã desta terça-feira (2). O ator espanhol está na cidade para participar de uma série de eventos, incluindo uma participação na "Dança dos Famosos", no programa "Domingão com Huck", da TV Globo.