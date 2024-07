Zilu Camargo - Reprodução/Instagram

Zilu CamargoReprodução/Instagram

Publicado 02/07/2024 13:30

Rio - Zilu Camargo relembrou a dor da traição ao descobrir que o ex-marido, Zezé Di Camargo, tinha um relacionamento extraconjugal de anos com Graciele Lacerda, sua atual mulher. Em conversa com Camila Monteiro em seu podcast do Youtube, "Café com Resposta", a empresária abriu o coração.

fotogaleria

"Ali a autoestima vai para o chão, acaba tudo. Mulher nenhuma merece ter esse sentimento porque quando você tem um casamento de longos anos, uma família formada, você pensa que tem um lar perfeito, você olha e fala: 'Eu venci, hoje tenho tudo que quero e sou a pessoa mais feliz do mundo'. O mundo desmoronou naquele momento", disparou.

Zilu, que atualmente vive nos Estados Unidos, admitiu que levou tempo para se recuperar do trauma de ver seu casamento acabar após 28 anos, em 2012. Juntos, eles tiveram três filhos: Wanessa, Camila e Igor.



"Você quer fugir de tudo, quer desaparecer, mas depois você olha e fala 'Por quê?'. Se não sou eu e foi ele que me traiu, ele não me merece, então não posso ter essa pessoa comigo, porque eu me dediquei, fui tudo para ele, e ele não pensou na hora que me traiu. Foi isso que pensei. me fortaleci, busquei ajuda, principalmente com amigas que me deram muita força, e hoje estou aqui", completou.