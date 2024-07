Fernanda Montenegro é prestigiada por Nathalia Timberg em peça - Reprodução / Instagram

Publicado 02/07/2024 10:15 | Atualizado 02/07/2024 10:30

Rio - Nathalia Timberg, de 94 anos, mostrou aos seus seguidores um registro do encontro emocionado com Fernanda Montenegro, 94, no último domingo (30), em São Paulo. A veterana prestigiou o espetáculo em que a amiga aborda a obra de Simone de Beauvoir, no Sesc 14 Bis, e posou para fotos no camarim.

Amigos e fãs das duas estrelas se encantaram com o clique, feito por Marco Antonio Griesi, e compartilhado por Nathalia no Instagram. "Lindas e queridas", disse a atriz Elizabeth Savala. "Duas gigantes na arte", comentou um internauta. "É muito talento e sabedoria", afirmou outro. "Duas damas maravilhosas! Cultura brasileira de primeira qualidade", declarou uma quarta pessoa.



Amigas desde a década de 1950, Fernanda e Nathalia já atuaram juntas diversas vezes nos palcos e na TV. Além de espetáculos teatrais transmitidos pela extinta TV Tupi, elas viveram um par romântico na novela "Babilônia" (2015), da TV Globo. As personagens Teresa e Estela, respectivamente, chegaram a se beijar no folhetim em cena que causou grande repercussão na época.

Nathalia, cujo último trabalho foi uma participação da novela "Fuzuê", está ensaiando a peça "A Mulher da Van", que estreia em setembro, em São Paulo