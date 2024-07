Rafa Kalimann se diverte na Feira de São Cristóvão com o namorado, Allan Souza Lima - Reprodução do Instagram

Publicado 02/07/2024 08:05

Rio - Rafa Kalimann, de 31 anos, se esbaldou na Feira de São Cristóvão, localizada na Zona Norte do Rio. A atriz, que interpreta Jéssica em "Família é Tudo", esteve no Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas acompanhada do namorado, Allan Souza Lima, e de uma amiga estrangeira. Em um vídeo publicado no Instagram, nesta segunda-feira (1), a influenciadora digital mostrou aos fãs momentos do passeio.

Rafa dançou coladinha com o amado ao som da música "A Dor Desse Amor", do grupo KLB, em versão de forró, e escreveu: "Eita versão boa essa nossa viu". A atriz também bebeu uma cervejinha e soltou a voz. "Lado bagaceiro sendo bem alimentado", brincou a artista, que garantiu que a amiga gringa curtiu a noitada.

"Levei ela pra conhecer a Feira de São Cristóvão e ela já está apaixonada, imagina se fica uma longa temporada por aqui com a gente? Ela se jogou!", comentou.