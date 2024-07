Zeca Pagodinho - Reprodução de vídeo

02/07/2024

Rio - Zeca Pagodinho, de 65 anos, é o mais novo aposentado do pedaço. Com quatro décadas de carreira, o sambista surpreendeu ao revelar o valor que recebe do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e contou que levou toda a família para acompanhar o momento da aprovação do benefício.

"Eita, estou ganhando um dinheirão! Levei a família inteira, todo mundo achando que ia sair rico de lá...R$ 4 mil por mês", afirmou aos risos, em entrevista ao podcast "Tá Benito". Depois do feito, o sambista almoçou com a família em um bar português. "Comida maravilhosa. Não quiseram me cobrar. Eu falei: 'Poxa, se você fosse cobrar, eu ia gastar o dinheiro da minha aposentadoria'", acrescentou.

Durante a entrevista, Zeca recordou que trabalhou como office boy aos 14 anos. Ele, então, comentou que viu sua carteira de trabalho há pouco tempo. "Vi minha carteira de trabalho, eu cabeludão, novinho. Na época não tinha dinheiro pra cortar cabelo toda hora, não. Nessa época eu morava em Del Castilho. Nasci em Irajá, me criei em Del Castilho e depois cai pro mundo".

Apesar da aposentadoria, o sambista não vai deixar os palcos. Ele segue com as apresentações a turnê "Zeca Pagodinho 40 Anos". "Gosto de fazer show, mas só quero fazer show até 21h30. Se passar disso, não quero. Não dá pra ficar fazendo shows meia-noite, 1h da manhã. Até porque, o meu público, das senhorinhas e senhorzinhos, também não querem mais sair de casa. O mundo está muito violento. A rapaziada mais nova pode chegar mais cedo", justificou.