Marília Mendonça ganhou Grammy Latino de melhor álbum de música sertanejaReprodução Instagram

Publicado 02/07/2024 11:09

Rio - Marília Mendonça vai receber uma homenagem em um megashow previsto para outubro, no Allianz Parque, em São Paulo. Organizado pelo Spotify, o evento "This is Marília Mendonça" é feito em parceria com a família da Rainha da Sofrência, que morreu em 2021, aos 26 anos, vítima de um acidente de avião.