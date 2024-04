Marília Mendonça - Reprodução

Marília MendonçaReprodução

Publicado 21/04/2024 18:01

Rio - O Spotify Brasil divulgou, no Twitter, que a sertaneja Marilia Mendonça bateu o recorde de primeira artista brasileira a atingir 10 bilhões de stream na plataforma. Anúncio ocorre quase 6 meses após a cantora, falecida em um acidente de avião em 2021, receber o Grammy Latino póstumo de Melhor Artista Sertanejo.

Os fãs da Rainha da Sofrência afirmam, entretanto, que o post do streaming de música aconteceu depois dela bater 12 bilhões de "play" nas músicas. Apenas em 2023, foram 1.2 bilhões de reproduções, número impulsionado pela música "Leão", lançada como parte do álbum póstumo "Decretos Reais", no ano passado, que levou o prêmio do Grammy.

O legado dela será eterno e as músicas JAMAIS deixarão de ser cantadas. @MariliaMReal acabou de se tornar a primeira artista brasileira a bater a marca de 10 bilhões de streams no Spotify. pic.twitter.com/BKeSIiRE4Z — Spotify Brasil (@SpotifyBrasil) April 20, 2024

Os recordes não aconteceram apenas após a morte prematura de Marília Mendonça: durante a pandemia de Covid-19, a "Live Local Marília Mendonça", que ocorreu na sala de sua casa, foi campeã de visualizações em shows on-line transmitidos pelo YouTube.

Para a família da goiana, as novas músicas são importantes para manter o legado dela vivo. Eles também organizam o "Prêmio Marilia Mendonça" de música sertaneja, que seria, inicialmente, apresentado por Faustão em outubro, mas adiado para esse ano.