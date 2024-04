Janielly Nogueira solta o verbo sobre Davi e Mani - Reprodução / Instagram

Publicado 21/04/2024 15:18 | Atualizado 21/04/2024 15:38

Rio - Na madrugada deste domingo, Janielly Nogueira, irmã do ex-BBB Gil do Vigor, revelou detalhes na própria rede social sobre a possível separação de Davi Brito, campeão da edição atual do programa, com Mani Reggo, amiga pessoal da pernambucana.

Segundo ela, o término aconteceu em um quarto de hotel há alguns dias, onde a irmã do baiano, Raquel Brito, teria humilhado Mani. "Ele enganou ela sim! Eles não estão juntos desde quinta-feira (18). Ela foi para o hotel e a irmã de Davi, aquela bonita, não apoiou o relacionamento deles; esculhambou e humilhou Mani... eu sei porque eu tenho fontes gente, não estou mentindo", disse Janielly.

Janielly Nogueira, irmã de Gil do Vigor, fala sobre Davi e Mani - Parte 1 pic.twitter.com/czhGLWEnBE — WWLBD (@whatwouldlbdo) April 21, 2024

"E ele (Davi) se fingindo, mentiu para todos nós que torcemos por ele, dizendo que estava com Mani mesmo sabendo que não estava com ela. A única coisa que a Mani falou quando estava no momento foi: 'Não use meu nome para se promover'. Não é que ela precisava do nome dele, era para ele dizer a verdade para o público dele, que não estava mais com ela", continuou.

A influenciadora comentou sobre o episódio em que o ex-brother dedicou palavras de carinho para a lancheira na televisão. "Hoje, no 'É de Casa', (ele falava) 'Ah, minha namorada'... mas ele já tinha terminado, estava mentindo para a gente. Ele fez a gente de besta, que votou nesse cara aí, com a mulher que o ajudou"

Janielly compartilhou publicamente, desde o inicio do programa, que era amiga próxima de Mani Reggo. Ela também alega que Davi não saiu em defesa da mulher diante do "vexame" provocado pela irmã.