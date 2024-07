Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso conhecem filho de Lucas Gagliasso, primo do ator - Reprodução / Instagram

Publicado 02/07/2024 12:05 | Atualizado 02/07/2024 12:06

Rio - O influenciador digital Lucas Gagliasso, conhecido no "mundo gamer" como Luqueta, utilizou os stories do Instagram, na noite desta segunda-feira (1), para mostrar que o primo, o ator Bruno Gagliasso e a atriz Giovanna Ewbank conheceram seu filho recém-nascido, Noah.



"Vieram ver o Noah", disse Lucas, ao filmar Bruno com o neném no colo. "Conhecer meu 'sobrinho', que coisa linda", falou o ator. "Baby lindo. Ele é muito lindo, muito fofo e quietinho", elogiou a atriz.