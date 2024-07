Jade Picon surge loira para viver nova personagem - Reprodução / Instagram

Jade Picon surge loira para viver nova personagemReprodução / Instagram

Publicado 02/07/2024 14:20

Rio - Jade Picon assumiu um novo visual, nesta terça-feira (2). Loiríssima, a atriz revelou que mudou os cabelos para viver uma nova personagem. Nas redes sociais, ela ainda falou sobre a felicidade que sente quando faz alguma mudança nas madeixas.

fotogaleria

"Uma nova personagem pede um novo visual. Que comece um novo momento!", escreveu ela na publicação em que revela o novo cabelo. Nos Stories, do Instagram, Jade mostrou mais detalhes da transformação e contou como se sente com as mudanças.

"Deem olá à minha nova skin. Loira! Loiríssima! Muito loira! Essa transformação é para a minha nova personagem, meu próximo trabalho como atriz, que eu mal vejo a hora de compartilhar tudo com vocês. Já temos um gostinho aqui. Essa aqui vai ser a cara dela e eu estou muito feliz, muito realizada, tenho certeza que vocês vão amar. Já estou em preparação, agora veio a transformação e em breve vou poder compartilhar tudo com vocês", disse ela.

"Como é bom mudar! Eu amo! Esses dias eu estava respondendo uma entrevista e perguntaram sobre cabelo e falei: eu rasparia o meu cabelo, pintaria de ruivo, loiro, tudo! E estou muito feliz com esse novo visual para essa nova fase, esse novo desafio. Eu amei", contou Jade.

A transformação redeu à atriz uma chuva de elogios. Entre famosos e anônimos, os internautas ficaram chocados com a beleza de Jade. "Linda de todos os jeitos", escreveu a cantora Preta Gil. "Caramba, ficou muito gata", disse o influenciador Vittor Fernando. "Vem uma vilã aí, será? Ficou maravilhosa essa transformação", especulou um fã.