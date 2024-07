Paolla Oliveira posa de vestido rosa e cita frase de ’Meninas Malvadas’ - Reprodução / Instaram

Publicado 17/07/2024 16:07

Rio - Paolla Oliveira entrou no clima do filme "Meninas Malvadas" e apostou em um look rosa para esta quarta-feira (17). No Instagram, a atriz surgiu com um vestido coladinho e arrancou suspiros dos internautas.

Na legenda da publicação, ela pediu aos fãs para que a explicassem sobre a frase icônica do longa-metragem estrelado por Lindsay Lohan. "Não tem um negócio de 'às quartas usamos rosa'? Alguém me explica?", riu ela.

"A frase é do filme 'Meninas Malvadas'. 'Às quartas usamos rosa'", explicou um perfil nos comentários, que logo ficaram lotados de elogios direcionado a Paolla. "Linda usando rosa e todas as cores!", disse outro. "Se existe mais linda, eu desconheço!", completou um terceiro.