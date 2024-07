Selton Mello lamenta morte da mãe - Reprodução

Selton Mello lamenta morte da mãeReprodução

Publicado 17/07/2024 16:25

Rio - Selton Mello utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (17), para lamentar a morte de sua mãe, Selva Mello. Em seu Instagram, o ator publicou uma série de fotos com ela o irmão, Danton Mello, seguidas de um longo e emocionante texto.

fotogaleria

"Minha mãe partiu para voos infinitos. Encerrou sua missão absurdamente linda na terra, mas sua missão maior é eterna e extraordinária. O que de fato move a vida é invisível aos olhos. Minha mãe partiu para outro lugar, mais bonito, mais à altura de sua grandeza. Minha conexão com ela é de outra ordem, a pessoa mais importante da minha vida. Me amparou, protegeu, ensinou, guiou, me deu asas, me incentivou, me apoiou e principalmente, me preparou para tudo, inclusive para sua partida. Honrei, enalteci sua importância a vida toda", disse em um trecho da publicação.

Nos comentários, diversos famosos mandaram mensagens de carinho para Selton. "Meus sentimentos", disse Larissa Manoela. "Meus sentimentos amigo querido. Todo mundo sabe o amor e o cuidado que você teve com ela a vida toda. Reverenciar os pais e a grande sabedoria. Meus sentimentos ao seu Dalton e ao Danton Mello", afirmou Ingrid Guimarães. "Ah, Selton, querido! Que imensidão essa mãe... Todo carinho daqui", ressaltou Leticia Collin.

Confira: