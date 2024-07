Hugh Jackman no Rio - Reprodução / Instagram

Hugh Jackman no Rio Reprodução / Instagram

Publicado 18/07/2024 18:17

Rio - Hugh Jackman, ator de Wolverine, deixou o Brasil na última terça-feira (16) mas fez questão de levar algumas coisas para casa após sua passagem por aqui. O artista ganhou um filtro de barro de presente, dado pela Marvel Brasil e pela influenciadora Samanta Alves, que cobriu o evento de divulgação de "Deadpool & Wolverine" na última segunda (15) no Rio.

fotogaleria

"Obrigado, Samanta e Marvel Brasil", escreveu o ator no Stories do Instagram, onde publicou a foto do filtro de barro.Hugh aproveitou muito a Cidade Maravilhosa com uma visita especial ao Maracanã, passeios ao ar livre de bicicleta e pelas praias da Zona Sul.