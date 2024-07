Grávida de seis meses, Viih Tube mostra mudanças no corpo - Reprodução / Instagram

Grávida de seis meses, Viih Tube mostra mudanças no corpoReprodução / Instagram

Publicado 18/07/2024 15:33

Rio - Viih Tube, de 23 anos, que está grávida de seis meses, publicou um vídeo nas redes sociais, nesta quinta-feira (18), fazendo relato das mudanças que está sentindo no corpo durante sua segunda gestação. A influenciadora está à espera do seu segundo filho, Ravi, fruto do relacionamento com Eliezer. Eles já são papais de Lua Di Felice, de 1.

fotogaleria

"Seis meses de gestacao e quero falar sobre o meu corpo com voces! Diariamente estou sentindo mudancas no meu corpo e o mais engracado e comparar as mudancas dessa gestacao, com a gestacao da Lua. Eu tenho tido muitas olheiras, algumas espinhas, meu cabelo nao tem caido e esta bem forte, mas se tem uma coisa que se manteve em ambas gestacoes foram as estrias. Confesso que nao me cuidei muito e elas permanecem aqui", iniciou."Agora quero saber de vocês, mamães que estão gravidinhas, me conta aqui nos comentários como está o seu corpo, como você está cuidando dele e em que momento você está?", finalizou com o questionamento.Essa não é a primeira vez que Viih fala abertamente sobre as alterações físicas. Durante a gravidez de sua primogênita, ela inspirou e encorajou muitas mamães.