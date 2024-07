Gilberto Gil recebe aula de piseiro de João Gomes durante encontro no Rio - Reprodução / Instagram

Gilberto Gil recebe aula de piseiro de João Gomes durante encontro no Rio Reprodução / Instagram

Publicado 18/07/2024 14:50

Rio - João Gomes, de 21 anos, foi convidado para um jantar na casa de Gilberto Gil, de 81, na noite da última quarta-feira (17), onde explicou um pouco sobre piseiro e pisadinha para o cantor. Nas redes sociais, os artistas compartilham registros do momento especial.

"Um verdadeiro mestre é aquele que está sempre aberto a aprender com as novas gerações. Então, pegue o caderno e a caneta, porque ontem foi dia de aulas de piseiro e pisadinha com João Gomes", escreveu Gil na legenda de um vídeo publicado em seu Instagram.João também celebrou o convite. "Jantar na casa do mestre", disse. "Uma honra ser recebido em sua casa… uma honra para mim", acrescentou.