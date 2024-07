Arlindo Cruz - Reprodução

Publicado 18/07/2024 11:45 | Atualizado 18/07/2024 11:56

Rio - Arlindo Cruz, de 65 anos, está internado no Hospital Samaritano, na Zona Sul do Rio. O sambista deu entrada na unidade de saúde, no último domingo (14), para fazer um tratamento dentário. A informação foi dada por Babi Cruz, mulher do cantor e compositor, ao DIA, nesta quinta-feira (18).

"O Arlindo foi internado para fazer um tratamento dentário. Como tudo no Arlindo é mais delicado, é mais complexo, ele precisa de ter 'prévias'. Ele vai extrair dentes e tem que ser no centro cirúrgico. Então, para isso, tem que ter uma preparação diferente", explicou Babi, que tranquiliza os fãs do artista.

"Ele está bem, com a pressão 12 por 8, ele está com 96, 97 de oxigenação, batimento cardíaco perfeito. Ele está ótimo, ele está se preparando para arrancar dentes, obturar outros e isso tem que ser um centro cirúrgico", esclareceu.

O sambista sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2017 e, desde então, já passou por várias cirurgias e ficou com algumas sequelas. Arlindo recebe os cuidados em casa, mas costuma a ser internado com frequência. No Carnaval do ano passado, o cantor desfilou pelo Império Serrano, escola que o homenageou, na Marquês de Sapucaí. Ele teve o acompanhamento de uma equipe médica durante o desfile.