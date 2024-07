Carolina Dieckmann compartilha registros andando de canoa havaiana - Reprodução

Carolina Dieckmann compartilha registros andando de canoa havaianaReprodução

Publicado 18/07/2024 18:35

Rio - Carolina Dieckmann utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (17), para compartilhar registros andando de canoa havaiana. A atriz, que está curtindo uns dias em Búzios, não escondeu a animação ao fazer a atividade.

fotogaleria

"Adivinha o que eu vou fazer hoje?", questionou Carolina em seu story ao posar de capacete. "Canoa havaiana... que delícia. O meio do mar é meu lugar", escreveu na legenda da publicação em seu perfil, onde aparece remando no meio do mar.

Nos comentários, os internautas reagiram ao vídeo publicado pela artista. "Que demais, Carol. Amei!", disse uma seguidora. "Que massa. E haja bracinho (risos)", brincou outra. "Lugar incrível", pontuou uma pessoa. "Muito legal", opinou uma fã.

Confira: