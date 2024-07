Sthefany Brito e o irmão, Kayky Brito - Reprodução

Sthefany Brito e o irmão, Kayky BritoReprodução

Publicado 18/07/2024 16:12

Rio - Sthefany Brito utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (18), para comemorar o retorno de Kayky Brito às novelas após ter sofrido um grave acidente em setembro do ano passado . Em seu story do Instagram, a atriz não escondeu a emoção ao ver o irmão atuando em "Família É Tudo", da TV Globo.