Gil do Vigor, Mani Reggo e Lucas PizaneInstagram / Reprodução

Publicado 18/07/2024 11:21 | Atualizado 18/07/2024 11:22

Rio - Gil do Vigor publicou, na madrugada desta quinta-feira (18), uma sequência de fotos ao lado do ex-BBB Lucas Pizane e de Mani Reggo. Um registro de um "encontro vigoroso", como o próprio economista descreveu na legenda. As imagens, que também exibiam outros amigos, chamaram a atenção de seguidores, com destaque para a presença da baiana, que é ex de Davi, campão do "BBB 24".

"Isso se chama encontro de vencedores", escreveu a influenciadora Karina Oliveira. "Mani ficou mais famosa que davítima", brincou um seguidor. "O tempo inocentou a Mani que nem estava errada", comentou outro internauta sobre a vendedora, que se separou do baiano logo após sua saída da casa mais vigiada do Brasil.



Outro comentário que se destacou foi de Jacira, mãe de Gil, que se declarou: "Minha amiga @manireggo e meu filho @gildovigor. Só faltou eu (risos) Amo vocês". A declaração repercutiu. "Acho lindo a amizade entre você e Mani", respondeu uma seguidora. "Mulher apoiando e levantando outra mulher. Você é luz", disse outra.