Tadeu Schmidt celebra aniversário: ’Cinquentão gato - Reprodução / Instagram

Tadeu Schmidt celebra aniversário: ’Cinquentão gatoReprodução / Instagram

Publicado 18/07/2024 07:43 | Atualizado 18/07/2024 07:45

Rio - O apresentador Tadeu Schmidt completa 50 anos nesta quinta-feira (18) e utilizou as redes sociais para compartilhar um ensaio fotográfico celebrando a nova idade.



"Podem me chamar de cinquentão!!! Estou achando o máximo!!! Viva!!! Viva o aniversário de 50 anos!!!", iniciou o apresentador. Na sequência de fotos o comunicador aparece sorridente e reflexivo.

fotogaleria

Em seguida, Tadeu fez uma breve retrospectiva sobre a sua história. "Quando Dona Janira e seu Oswaldo viram aquela criança nascer, no distante 18 de julho de 1974, jamais imaginaram que, 50 anos depois, haveria um ser humano tão agradecido por tudo nessa vida! A palavra que melhor define esse meio século é esta: obrigada", continuou.Logo após ele deu um "show" de autoestima. "P.S. - agora… dá uma olhada nessas poses de 'não acredito que eu estou fazendo 50' e me diz: é pra chamar de cinquentão gato! É ou não é?", brincou o comunicador.Nos comentários da publicação, famosos e seguidores parabenizaram o apresentador. "Viva!!!! Um novo ciclo de paz, amor e muitas alegrias pra você. Meio século é só para os fortes. Celebre muito!", desejou a jornalista Renata Ceribelli. "Feliz aniversário", disse a cantora Naiara Azevedo. "Com todo respeito à sua patroa, é pra chamar de gato sim", elogiou uma internauta. "Cinquentão com cara de trinta. Parabéns, Tadeu. 'Tudinho' de bom!", expressou outro seguidor.