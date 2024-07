Jade Picon e mais famosos curtem festival de música; veja os looks

Rio - Jade Picon e diversos famosos curtiram, nesta quinta-feira (18), um festival de música no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, no evento que contou com apresentações de Luísa Sonza, Cabelinho e Jão. Nomes como Carla Diaz e Yasmin Brunet também estiveram no local. Veja os looks!

Relatar erro