Publicado 18/07/2024 08:11

Rio - Giovanna Ewbank, de 37 anos, aproveitou o dia ensolarado, desta quarta-feira (17), para renovar o bronzeado. A apresentadora esteve em uma praia e mostrou fotos do passeio aos fãs, no Instagram Stories. Em uma das imagens, ela aparece de biquíni fio-dental apreciando a vista do local. O bumbum redondinho dela chamou a atenção. "Que dia lindo, aff", escreveu na legenda.

Momentos antes, Gioh posou ao lado do marido, Bruno Gagliasso no carro. Em seu canal de transmissão, a apresentadora também compartilhou um clique biquíni, em frente ao espelho, e exibiu o corpo escultural. Ela ainda completou a produção com um lenço na cabeça.

Recentemente, Giovanna contou aos seguidores que está na Flórida, nos Estados Unidos, com Bruno e os filhos, Títi, de 11 anos, Bless, de 9, e Zyan, de 4.