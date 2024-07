Zé Vaqueiro - Reprodução de vídeo

Zé VaqueiroReprodução de vídeo

Publicado 18/07/2024 07:46

Rio - Zé Vaqueiro, de 25 anos, reapareceu nas redes sociais, nesta quarta-feira (17), e falou pela primeira vez sobre a morte do filho, Arthur, de 11 meses, fruto do relacionamento com Ingra Soares, no último dia 9. Em vídeos publicados no Instagram Stories, o cantor recordou a luta do pequeno, que nasceu com uma malformação congênita causada pela síndrome da trissomia do cromossomo 13, também chamada de síndrome de Patau, e disse que aprendeu muito com ele.

"Esses dias estava sumindo, para restaurar minhas energias, minha família, refletir um pouco, orar, pedir discernimento a Deus, sabedoria. Foram 11 meses, 11 meses de muita luta, 11 meses de muito aprendizado. Luta essa principalmente do Arthur, desde o dia que a gente recebeu o laudo da síndrome dele. Depois que ele nasceu, a gente vinha sem expectativa nenhuma do que poderia acontecer, do que não poderia acontecer, e a gente foi colocado em uma situação onde nos deixou de mãos atadas", iniciou Zé.

"A gente viu o Arthur lutando com todas as forças até o último dia de vida dele... Sempre que a gente ia visitar ele, a gente via a luta dele. No dia em que o Arthur veio para casa e depois de 24 horas voltou (para o hospital), ele passou um tempo sem respirar. Quando chegou no hospital, voltou a respirar. E eu só orava e dizia: 'Meu Deus, isso é Teu nome! Todos os dias ele é um milagre, porque não tem condição dessa criança ter tanta força assim'. E eu sabia que era Deus", continuou.

"Arthur nos ensinou muita coisa. A gente não tinha expectativa. Quando ele nasceu, nasceu sem respirar. E daí para cá, a gente foi vivendo um dia após o outro. E tudo que aconteceu, teve muita coisa - por ser uma situação também pessoal minha, da minha esposa, da minha família -, muita coisa a gente não compartilhou com vocês. Não dava para a gente ficar expondo as coisas direto. A gente quis dar nosso melhor como pai, como mãe", disse o artista.

"Foram os meses de muita luta. Nos últimos dias a gente pôde ver que ele estava sofrendo muito, muito mesmo. E aí ele descansou, mas eu acredito que Deus colocou ele em um bom lugar. Eu acredito que Deus nos ensinou muita coisa com tudo isso que aconteceu e que ele está em um lugar bem melhor agora. Agradeço todas orações, mensagens que a gente recebeu de solidariedade, todo o carinho, todo o amor que o Arthur recebeu quando estava aqui em vida... Tudo que estava ao nosso alcance a gente fez", concluiu ele, que disse que muitas vezes fez shows com o psicológico abalado neste período.