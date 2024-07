Sandra Annenberg e Ernesto Paglia celebram o aniversário de 21 anos da filha, Elisa - Reprodução / Instagram

Sandra Annenberg e Ernesto Paglia celebram o aniversário de 21 anos da filha, ElisaReprodução / Instagram

Publicado 19/07/2024 08:37

Rio - A jornalista Sandra Annenberg, de 56 anos, celebrou, na noite desta quinta-feira (18), os 21 anos da filha, Elisa Annenberg-Paglia. Em seu Instagram, a apresentadora compartilhou alguns registros em um restaurante ao lado do marido, o também jornalista Ernesto Paglia, 65, e da aniversariante.



"Hoje ela faz 21 anos!!! Agora pode tudo!!! Feliz tudo, Fi!!! Te amo mais que tudo!!!", escreveu a mãe na legenda da publicação. Nas fotos, o trio aparece juntinho enquanto brindam ao momento especial.

Nos comentários, internautas e famosos parabenizaram a jovem. "Tão linda! Tão querida! Felicidades", desejou a apresentadora Fátima Bernardes. "Viva a Elisa", disseram as jornalistas Renata Lo Prete e Ana Paula Araujo. "Filha linda, família linda. A minha [filha] fez 18 [anos] no último sábado. Pode mais ou menos [tudo]", brincou um usuário do Instagram.Sandra e Ernesto são casados há 27 anos e tiveram uma única filha. O jornalista, no entanto, também é pai de Bernardo Paglia e Frederico Paglia, frutos de um antigo relacionamento.