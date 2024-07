João Lucas lança clipe dirigido por Bruna Marquezine - Divulgação / Guilherme da Silva

Publicado 17/07/2024 17:19

Rio - O primeiro trabalho de Bruna Marquezine atrás das câmeras foi com o marido de uma de suas melhores amigas: João Lucas. Nesta quarta-feira (17), o cantor lançou o videoclipe do single "Minuto De Saudade", música que homenageia Sasha Meneghel.

Inspirado no início do namoro com Sasha, João definiu o tema do single como a fantasia que é o início de um novo amor, um mundo dos sonhos e da imaginação, onde as novas sensações fazem o apaixonado parecer uma criança descobrindo um universo inexplorado.

Sobre o momento de transição do gospel para o pop e a nova fase da carreira, João Lucas celebra: "Já faz um tempo que eu decidi fazer essa transição. Iniciei o trabalho de produção e composição dessa música em 2022. Ela é especial, foi a primeira música que produzi nesse novo momento da minha carreira".

A música retrata um período em que Sasha ainda morava em Nova York, enquanto João permanecia no Brasil. "Ela estava morando fora e a gente não sabia se ia namorar ou só ficar com receio da exposição. Foi uma fase de viver a distância e um relacionamento público, tentando preservar esse momento", explica João.

O videoclipe tem uma abordagem lúdica e nostálgica, com alusões aos sonhos de infância de João. Ele conta com diversos cenários circenses e muita coreografia: "Sempre sonhei em ser dono de um circo quando criança, e brincava muito disso. Conforme fui amadurecendo, os sonhos mudaram para uma grande estrela pop. Então, reconstruímos esse universo imaginário no clipe. 'Minuto De Saudade' fala de saudade romântica, mas também pode se relacionar com várias coisas, inclusive a nostalgia da infância", detalha o cantor.